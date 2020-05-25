فيديو مدهش... فتاة تحوّل فتحتَيْ أنفها لفم

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيّدة متخصصة بالمكياج وهي تقوم بخدعة تجعل وجهها يبدو فيه فميْن وأنفاً صغيراً.

وفي التفاصيل، تبين انها قامت بذلك بسبب ما فرضته الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وما يتطلبه من ارتداء كمامة تخفي الفم والأنف.

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وتقوم متخصصة المكياج باستخدام الألوان المختلفة من المكياج في تغيير شكل الأنف ليبدو صغيراً جداً، بينما تقوم برسم فمٍ على فتحتَي الأنف، ليكون ظاهراً عندما تقوم بإخفاء فمها الحقيقي.