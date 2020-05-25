أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيّدة متخصصة بالمكياج وهي تقوم بخدعة تجعل وجهها يبدو فيه فميْن وأنفاً صغيراً.
وفي التفاصيل، تبين انها قامت بذلك بسبب ما فرضته الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وما يتطلبه من ارتداء كمامة تخفي الفم والأنف.
وتقوم متخصصة المكياج باستخدام الألوان المختلفة من المكياج في تغيير شكل الأنف ليبدو صغيراً جداً، بينما تقوم برسم فمٍ على فتحتَي الأنف، ليكون ظاهراً عندما تقوم بإخفاء فمها الحقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مدهش... فتاة تحوّل فتحتَيْ أنفها لفم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.