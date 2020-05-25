إيران تعيد فتح مزارات دينية رئيسية بعد شهرين من الإغلاق

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أعادت إيران الاثنين فتح مزارات شيعية رئيسية في أنحاء الجمهورية الإسلامية، بعد أكثر من شهرين من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أنّه فرص على في مرقد الشاه عبد العظيم في طهران إلى وضع كمامات والسير عبر نفق للتطهير وفحص درجة حرارتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) أنّ مرقد الإمام الرضا في مشهد في شمال شرق ايران ومرقد فاطمة المعصومة ومسجد جمكران في مدينة قم المقدسة اعيد فتحهم ايضا مع اتباع بروتوكولات صحية صارمة.

ويسمح لهذه المزارات الدينية فتح أبوابها بعد ساعة من صلاة الفجر وحتى ساعة قبل الغروب. وأظهر التلفزيون الحكوميّ المصلين يبكون وهم يهرعون نحو مرقد الإمام رضا.

وقالت إدارة المقام في بيان على الموقع الإلكتروني المخصص له إنّه يجب على الزوار مراعاة المتطلبات الصحية مثل وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار سجادات صلاة خاصة بهم والكتب الشخصية وغيرها من المتعلقات الشخصية.

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وأغلقت إيران الأضرحة إلى جانب المدارس والجامعات وجميع الشركات غير الحيوية في آذار/مارس بعدما سجّلت أول حالة وفاة لاثنين من الزوار جراء فيروس كورونا في قم في أواخر شباط/فبراير.

وسمحت إيران بإعادة فتح اقتصادها على مراحل وتخفيف القيود تدريجياً منذ مطلع نيسان/ابريل، مع توقع المزيد من تخفيف التدابير في الأيام القادمة رغم الزيادة الأخيرة في الإصابات.

ولقي أكثر من 7410 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 135 شخص في إيران جراء وباء كوفيد-19، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.