زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

أعلن مركز الزلازل الإيراني، اليوم الأحد، عن هزة أرضية بقوة 5,2 ضربت غرب إيران.

ووفقا للعلماء، وقع الزلزال في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد على بعد 14 كم من مدينة دوغنبدان وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتم تسجيل الزلزال في الساعة 13.41 بالتوقيت المحلي، ولا توجد أي معلومات حتى الآن بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

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وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي نوفمبر 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7,3 درجات في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.