الصين: وجهنا ملاحظة جدية للولايات المتحدة بشأن نيتها فرض عقوبات

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وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفى دوري، أن “الصين تعارض بشدة قيام بعض السياسيين الأميركيين، بإثارة ضجة بشأن دورة المؤتمر الوطني الشعبي لعموم الصين (أعلى هيئة تشريعية في البلاد) حول موضوع هونغ كونغ. فى هذا الصدد، قدمنا بالفعل ملاحظة جدية للولايات المتحدة”.

وتابع، “يبقى موقف بكين ثابتا، ولن تسمح لأي دولة، بالتعدي على مصالحها الوطنية وتعريض الاستقرار في الصين للخطر”.

وكان مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أمس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على الصين، إذا بدا لها أنه يجري حرمان هونغ كونغ من الحكم الذاتي عالي المستوى.