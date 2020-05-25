شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم وتعافي 2.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به قد تجاوز 5ر5 مليون حالة حتى الساعة 0930 بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين قد تجاوز أيضا 3ر2 مليون، وأشارت إلى أن عدد الوفيات قد اقترب من 347 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران وبيرو وكندا والصين.وقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 6ر1 مليون إصابة، إلى جانب أكثر من 99 ألف وفاة. وسجلت البرازيل أكثر من 365 ألف إصابة وأكثر من 22 ألف وفاة. وسجلت روسيا أكثر من 353 ألف إصابة وأكثر من 3600 وفاة. وسجلت أسبانيا أكثر من 282 ألف إصابة وأكثر من 28 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة نحو 260 ألف إصابة وأكثر من 36 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و985 إصابة و4634 وفاة.