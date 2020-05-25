بن سلمان هنأ قادة القوات المسلحة بعيد الفطر: مقبلون على خير دائما بهمة رجال السعودية

لفت ولي العد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، خلال اتصال هاتفي مع قادة فروع ​القوات المسلحة​ ​السعودية​ وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، للتهنئة بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ المبارك، إلى أنّ "الّذي يؤلمني في هذا العيد -هو أنّه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين- ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول". وركّز على "أنّنا مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمّة رجال السعودية سواء عسكريّين أو مدنيّين، وعيدكم مبارك".

من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي، تهنئة منسوبي القوات المسلحة إلى ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، وولي العهد بعيد الفطر المبارك، مؤكّدًا أنّ "القوات المسلحة وفي ظلّ جائحة "​كورونا​"، تتمتّع بأعلى درجات الجاهزيّة القتاليّة، مع تطبيق كامل الإحترازات".