أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 إصابة.
ومن اللافت أن معدل الوفيات اليومية هبط بنحو الثلث مقارنة مع الرقم القياسي 153 الذي تم رصدهأمس الأحد.
وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 118798 بعد تماثل 5499 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.
وذكر البيان أن 43,7% من المصابين الجددلم تظهر لديهم أعراض المرض.
وفي العاصمة موسكو أكبرة بؤرة لتفشي الوباء، انخفض عدد الوفيات الجديدة بشكل حاد أيضا مع تسجيل 41 حالة اليوم مقابل 59 حالة أمس الأحد، وأصبح إجمالي الوفيات 2034.
وارتفعت حصيلة الإصابات في المدينة إلى 166473 بعد تسجيل 2560 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، فيما زاد عدد المتعافين بواقع 3746 ليصل إلى 53586.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا : تراجع كبير في معدل الوفيات اليومية بكورونا وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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