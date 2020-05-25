شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إصابات كورونا تتجاوز 350 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 353427 اليوم الاثنين، بعد تسجيل 8946 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 92 ليصل الإجمالي إلى 3633.