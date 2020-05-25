شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع 84 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مُخصصات دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 84 مليار و487 مليون جنيه، وذلك مُقابل مبلغ 89 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2019/2020 بخفض قدره 4 مليارات و513 مليون جنيه، نتيجة تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم واستبعاد غير المُستحقين من المنظومة.

ونستعرض فيما يلى الافتراضات التى استندت إليها وزارة المالية فى تقدير دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة للدولة:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 9,460 مليون طن قمح (6,060 مليون طن قمح مستورد، 3,400 مليون طن قمح محلى) منها كمية 8,780 مليون طن قمح لتوفير نحو 86,6 مليار رغيف بالإضافة إلى 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 69,760 مليون فرد (65,260 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 4,5 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا).

3- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 72,7%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 27,3% (وذلك من إجمالى الأرغفة المُستحقة للمستفيدين البالغة 119،100 مليار رغيف فى السنة).

4- متوسط سعر طن القمح المحلى يُعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما.

5- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63,5 مليون فرد (50 جنيه شخريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مُقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهريا).