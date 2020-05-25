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رئيس الوزراء البريطاني يعيد فتح المدارس الابتدائية رغم الجدل

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المدارس الابتدائية ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من بداية يونيو، وذلك رغم ما تثيره هذه الخطوة من جدل بسبب تفشي فيروس .

 

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن العودة إلى مقاعد الدراسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر

سنوات و11 سنة، موضحا أن طلاب الصفوف الثانوية سيعودون لاحقا للتحضير للامتحانات اعتبارا من 15 يونيو.

 

وتثير مسألة إعادة فتح المدارس جدلا في البلاد، التي تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا "كوفيد-19" في أوروبا، وثاني أعلى معدل إصابات بين دول القارة.

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وطالبت نقابات المعلمين، الأسبوع الماضي، الحكومة بإعادة النظر في قرار إعادة فتح المدارس نظرا لاستمرار المخاوف الصحية.

 

وكانت سلطات محلية عدة في بريطانيا قد استبعدت إعادة فتح المدارس في أول يونيو، علما أن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قررت إبقاء المدارس مغلقة الشهر المقبل.

 

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها الحكومة، تم تسجيل نحو 37 ألف وفاة لأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، علما أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 41 ألفا لوجود وفيات يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

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