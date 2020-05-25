كورونا في السودان .. 19 وفاة و192 إصابة جديدة والحصيلة تتجاوز 3.8 ألف

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الإثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاةو192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820 وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاةجديدة خلال اليوم الماضي.
وذكر البيان أن 34 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456.
وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم "124 إصابة و5 وفيات" والجزيرة "30 إصابة و6 وفيات".
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