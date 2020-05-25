كورونا في السودان .. 19 وفاة و192 إصابة جديدة والحصيلة تتجاوز 3.8 ألف

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الإثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة

و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820 وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاة

جديدة خلال اليوم الماضي.

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وذكر البيان أن 34 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم "124 إصابة و5 وفيات" والجزيرة "30 إصابة و6 وفيات".