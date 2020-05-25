كوريا الجنوبية بصدد استخدام أدوات تشخيص كورونا تعطي نتائج بأقل من ساعة

ذكرت وكالة "يونهاب" أن "شركات كورية جنوبية تسعى للتكنولوجيا الحيوية، لنيل موافقة عاجلة، على استخدام أدوات تشخيص جديدة لتحديد كورونا في ​حالات​ الطوارئ، واستخدامها في مراكز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها"، متوقعة أن "تستخدم ​كوريا الجنوبية​ في بداية يونيو المقبل، أدوات تشخيص ​فيروس كورونا​ المستجد التي تعطي النتيجة خلال أقل من ساعة لتظهر النتائج في حزيران القادم".

ومن المقرر أن تتلقى مراكز المكافحة والوقاية، هذه الطلبات في الفترة من 1 - 5 حزيران القادم.

وتستخدم البلاد، في الوقت الراهن، أدوات تشخيص كورونا التي تستغرق حوالي 6 ساعات لإعطاء نتائج مما يؤدي إلى صعوبات في استخدامها، عند حالات الطوارئ أو ​الولادة​.

Advertisements

وتعتمد أدوات تشخيص الطوارئ ​الجديدة​، على طريقة تضخيم كميات ضئيلة من تسلسلات الحمض النووي للفيروس، التي يكشف عنها اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السائد حاليا أو PCR.

وقد حصلت شركة سيسون للمواد الحيوية الكورية الجنوبية، على الموافقة العاجلة من إدارة الغذاء و​الدواء​ الأميركية، على استخدام أدوات تشخيص كورونا التي تستغرق أقل من 15 دقيقة لتظهر النتائج، وتعد حاليا للحصول على الموافقة العاجلة على استخدامها في البلاد.

ولفت مسؤول في ​وزارة​ ​سلامة الغذاء​ والدواء الكورية الجنوبية، الى إن "الوزارة تعتزم مراجعة الطلبات بأسرع ما يمكن، وأضاف أنه قد تصدر الموافقة خلال الشهر القادم إذا لبت أدوات التشخيص المؤهلات المطلوبة".