الفرصة الأخيرة.. الإسكان تنتهي من الحجز في 4 مشروعات عقب إجازة العيد (مواعيد وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من إجراءات حجز عدد من الوحدات السكنية في 4 مشروعات مختلفة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث بدء الإعلان عن التقديم لهذه المشروعات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وينشر "الخليج 365" في التقرير التالي، المواعيد النهايئة للحجز في مشروعات (جنة - سكن مصر- دار مصر- الإسكان الاجتماعي)، والتي جاءت على النحو التالي:

- المشروع الأول التي تنتهي إجراءات الحجز الخاصة به بعد عيد الفطر، وتحديدًا يوم 4 يونيو المقبل هو مشروع جنة للغسكان الفاخر، حيث تم طرح 1359 وحدة كاملة التشطيبات، في 6 مدن جديدة، (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وبدأت إجراءات الحجز يوم 26 أبريل الماضي وتستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل، بحيث يقوم الراغب في الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb- reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط، ثم التسجيل على الموقع والحصول على استمارة التقديم، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 50 ألف جنيه.

ويمكن معرفه الأسعار وخطوات الحجز من هنا.. https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/4/26/1773211

كما تم طرح 1061 شقة كاملة التشطيبات ضمن مشروع دار مصر، للدورين (الأرضي - الأخير) فقط، يوم 3 مايو الجاري، على أن ينتهي التقديم يوم 11 يونيو المقبل. وتتواد شقق دار مصر في 5 مدن جديدة وهم (15 مايو- السادات - العاشر من رمضان –بدر - برج العرب الجديدة)، وتصل مساحات الشقق لـ115 مترًا وحتى 150 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

ويمكن التعرف على خطوات الحجز في مشروع دار مصر والأسعار الخاصة بكل مدينة من هنا.

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المشروع الثالث الذي تنتهي إجراءات الحجز به، هو سكن مصر، حيث تم طرح 2662 وحدة سكنية، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 مترا وحتى 118 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وبدأ التقديم في حجز شقق سكن مصر يوم 10 مايو الجاري ويستمر حتى 18 يونيه المقبل، ويتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، لدى بنك التعمير والإسكان. وللتعرف على باقي تفاصيل الحجز من هنا https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/4/29/1775747

المشروع الرابع والأخير، الذي تم الإعلان عنه منذ أسبوعين، هو الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، حيث يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في 10 محافظات هي: (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

والشقق الجارِ طرحها جاهزة للتسليم الفوري للحاجزين عقب انتهاء إجراءات الحجز، ثم الاستعلام الميداني والائتماني من قبل البنك، فهذه الوحدات المتبقية من الطروحات السابقة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

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