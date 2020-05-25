حدث ليلاً| الصحة تعلن حصيلة كورونا أول أيام العيد.. والإطباء تحذر من الانهيار

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن حصيلة كورونا أول أيام العيد.. وارتفاع جديد بالوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

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القبض على بطل فيديو "اجري يا شيخ" في الدقهلية

ألقت قوات الشرطة، الأحد، القبض على بطل فيديو "اجري يا شيخ" بمحافظة الدقهلية؛ لاتهامه بمخالفة قرار الحظر.

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بقرار من رئيس الجمهورية.. تعيين 210 معاونا للنيابة الإدارية (قائمة أسماء)

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 239لسنة٢٠٢٠ بتعيين 210 معاونا للنيابة الإدارية.

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"المنشآت الفندقية" تكشف عدد فنادق تقدمت بطلب فحص ﻹعادة التشغيل

كشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات فحص إلى وزارة السياحة والغرفة، للحصول على الشهادات الصحية ﻹعادة التشغيل واستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25%.

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"أحد الأبطال".. المستشفيات التعليمية تنعى طبيبا بحميات إمبابة توفي بكورونا

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الطبيب محمد عبدالباسط الجابري، بمستشفى حميات امبابة، والذي توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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"الأطباء" تُحذر: المنظومة الصحية قد تنهار حال إهمال الأطقم الطبية

طالبت نقابة الأطباء، جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

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الصحة العالمية: سجلنا نحو 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت روسيا اليوم.

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رئيس النمسا يعتذر لشعبه عن مخالفة قانون كورونا

قدم الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، اعتذاره إلى الشعب النمساوي عن مخالفته لقانون كورونا، بالجلوس في أحد المطاعم، مع زوجته بعد مواعيد إنهاء العمل المبكر في المطاعم التي طبقت بسبب أزمة كورونا.

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التشيك تعيد فتح المقاهي والفنادق وأحواض السباحة

تستأنف المقاهي والفنادق والحانات وأحواض السباحة، نشاطها في جمهورية التشيك، اعتبارا من يوم الاثنين، حيث تخفف البلاد بشكل أكبر القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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حصيلة كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ1.63 مليون إصابة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس إلى 1.63 مليون إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

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الجيش الليبي يقبض على قيادي داعشي سوري في ليبيا

أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، القبض على القيادي الداعشي السوري أبو بكر الرويضاني، خلال قتاله مع قوات الوفاق الموالية لتركيا، في ليبيا.

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كورونا في الوطن العربي: مصر تتصدر الوفيات والسعودية وقطر في مقدمة الإصابات

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) بالوطن العربي إلى 233 ألفًا و 16 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 2946 حالة.

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دقلو يصف زيارة وزير خارجية قطر للسودان بـ"المؤامرة الخبيثة"

وصف النائب الأول رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، واقعة زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الخرطوم في أبريل من العام الماضي، بأنها "من المؤامرات الخبيثة".

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صحيفة: الشرطة البريطانية تلقت بلاغًا بخرق مستشار جونسون قواعد الحظر

ذكرت صحيفة ديلي ميرور، البريطانية، أنه تم إبلاغ الشرطة بمزاعم عن خرق دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإجراءات العزل العام لمواجهة فيروس كورونا عندما قام برحلة طويلة أثناء فرض تلك القيود، حسبما أفادت رويترز.

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