أهازيج ودقة مراكشية..أمن طنجة يوقف ثلاثة أشخاص خرقوا حالة الطوارئ الصحية يوم العيد -فيديو

تمكنت المصالح الأمنية اليوم الأحد، بطنجة، من توقيف ثلاثة أشخاص بحي “التزيري” خرقوا حالة الطوارئ الصحية بعد ظهورهم في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرددون أهازيج رفقة عدد من أبناء حيهم صبيحة عيد الفطر.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الموقوفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان نشطاء موقع “فايسبوك” قد تداولوا على نطاق واسع شريطا مصورا يوثق لحظة تجمع عدد من أبناء حي “التزيري”، بينهم قاصرين مرددين أهازيج على إيقاع الدقة المراكشية.