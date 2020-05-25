شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: 289 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 289 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة . وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس عشر حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8257 حالة.

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