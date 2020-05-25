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الحكومة اليابانية تدرس تخصيص ميزانية إضافية لمكافحة تداعيات كورونا

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أشارت صحيفة "نيكي" اليابانية الى أن "​الحكومة​ اليابانية تدرس تخصيص ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية تتجاوز قيمتها 929.45 مليار ​دولار​، لمكافحة التداعيات الاقتصادية ل​​"، لافتة الى أن "الميزانية ستشمل 60 تريليون ين لتوسيع خطط قروض بأسعار فائدة منخفضة للشركات المتضررة من الوباء، و27 تريليون ين لبرامج المساعدة المالية الأخرى".

واضافت: "من المتوقع أن توافق الحكومة على الميزانية في اجتماع ل​مجلس الوزراء​ الأربعاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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