أشارت صحيفة "نيكي" اليابانية الى أن "الحكومة اليابانية تدرس تخصيص ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية تتجاوز قيمتها 929.45 مليار دولار، لمكافحة التداعيات الاقتصادية لكورونا"، لافتة الى أن "الميزانية ستشمل 60 تريليون ين لتوسيع خطط قروض بأسعار فائدة منخفضة للشركات المتضررة من الوباء، و27 تريليون ين لبرامج المساعدة المالية الأخرى".
واضافت: "من المتوقع أن توافق الحكومة على الميزانية في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليابانية تدرس تخصيص ميزانية إضافية لمكافحة تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.