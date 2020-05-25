الحكومة اليابانية تدرس تخصيص ميزانية إضافية لمكافحة تداعيات كورونا

أشارت صحيفة "نيكي" اليابانية الى أن "​الحكومة​ اليابانية تدرس تخصيص ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية تتجاوز قيمتها 929.45 مليار ​دولار​، لمكافحة التداعيات الاقتصادية ل​كورونا​"، لافتة الى أن "الميزانية ستشمل 60 تريليون ين لتوسيع خطط قروض بأسعار فائدة منخفضة للشركات المتضررة من الوباء، و27 تريليون ين لبرامج المساعدة المالية الأخرى".

واضافت: "من المتوقع أن توافق الحكومة على الميزانية في اجتماع ل​مجلس الوزراء​ الأربعاء".