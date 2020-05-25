شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 653 حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة إن البرازيل،ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، سجلت 653 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22666 حالة. وأضافت الوزارة أن البرازيل بها حاليا 363211 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 15813 حالة عن يوم السبت . وطبقا لمحصلة لرويترز اعتمدت على تقارير رسمية يوجد بالولايات المتحدة أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة ونحو 100 ألف حالة وفاة .

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