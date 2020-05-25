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شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين الأطفال يعودون للمدارس في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
وانضمت الولايتان اليوم الاثنين إلى ولايتي ويسترن أستراليا وساوث أستراليا والأقليم الشمالي الأقل سكانًا في استئناف التعليم المباشر، بدلاً من الدراسة من المنزل عبر الإنترنت.
وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستاسيا بالازسكوك اليوم إن على الطلاب والمعلمين مراعاة رسالة رئيسية واحدة هي: البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض.
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