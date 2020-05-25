مستشار بالبيت الابيض: معدل البطالة سيبقى مرتفعا خلال فترة الانتخابات الرئاسية

أعلن كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفين هاسيت، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيبقى مرتفعا خلال فترة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.
وتوقع المستشار في حديث لقناة "سي إن إن" الأميركية أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا "صاروخيا" في الربع الثالث، لكنه لن يتعافى بالكامل من تداعيات فيروس كورونا. وأضاف: "أعتقد أن جميع علامات التعافي الاقتصادي سوف تتأجج في كل مكان".
ولفت إلى ان "الشيء الوحيد الذي سوف نناقشه كاقتصاديين هو إن كنا سنتمكن من العودة إلى الوضع الذي كنا عليه أو أنها ستكون رحلة طويلة لتحقيق ذلك".
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