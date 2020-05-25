أمريكا تحظر دخول الأجانب ممن زاروا البرازيل خلال الأسبوعين الماضيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020 أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه سيمنع الأجانب من السفر إلى الولايات المتحدة إذا كانوا قد زاروا البرازيل خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد يومين من تحول البرازيل إلى ثانى أكبر بؤرة لتفشى فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقالت كايلى مكينانى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن القيود الجديدة ستساعد على ضمان ألا يجلب الأجانب المزيد من حالات العدوى إلى الولايات المتحدة. وأضافت لكن الحظر لا يسرى على تدفق التجارة بين البلدين.

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