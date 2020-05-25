قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وعبر ولي العهد خلال مداخلته في الاتصال المرئي عن تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة.

وقال :" فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول ، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية

وفي ختام مداخلته نقل تحياته للجميع.

من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد بعيد الفطر المبارك ، مؤكدًا أن القوات المسلحة وفي ظل جائحة

وقوة وسعادة.وقال :" فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول ، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة".وفي ختام مداخلته نقل تحياته للجميع.من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد بعيد الفطر المبارك ، مؤكدًا أن القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة ولي العهد ووزير الدفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يهنئ وزارة الدفاع السعودي بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.