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وقال أوبراين إن بكين علمت بتطورات الفيروس، الذي نشأ في ووهان، منذ تشرين الثاني لكنها كذبت على منظمة الصحة العالمية وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات.
وأضاف أوبراين في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) “لقد اطلقوا (الصينيون) فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأمريكية ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا، وللحفاظ على الأمريكيين من تفشي الفيروس”.
وقال أوبراين “عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تُسجل في التاريخ ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال 10 أو 15 عاما قادمة”.
وكانت كارثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة قد أطلقت مواد نووية مشعة أودت بحياة عشرات الأشخاص في غضون أسابيع وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم. وأخرت موسكو الكشف عن حجم ما اعتبر فيما بعد أسوأ حادث نووي في التاريخ.
وكرر الرئيس الأمير كي دونالد ترامب الشكوى من طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا.
وتنكر الصين الاتهامات الموجهة إليها، فيما اتهم وزير خارجيتها اليوم الأحد الولايات المتحدة بنشر الأكاذيب والهجوم على بلاده.
وفي مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) قال أوبراين “هذه مشكلة حقيقية،وآلاف كثيرة جدا من الأرواح أُزهقت في أميركا وفي أنحاء العالم لأن المعلومات الحقيقية لم تُعلن”.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: تستر الصين على وباء كورونا يشبه كارثة تشيرنوبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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