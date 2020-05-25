البيت الأبيض يسعى لأن تكون قمة السبع "فعلية" لا افتراضية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، الأحد، إلى أن يكون اجتماع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع فعليًا.

وقال إنه، في حال انعقاده، سيكون في نهاية حزيران/يونيو.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد ألغى في آذار/مارس اجتماعا للمجموعة، كان مقررًا في العاشر من حزيران/يونيو، مع تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، ما أدّى إلى تقليص حركة السفر الدولي.

وقال ترامب، الأربعاء الماضي، إنه قد يسعى إلى العودة لفكرة عقد اجتماع فعلي قرب واشنطن، قائلا إن ذلك سيوجه رسالة تفيد بأن العالم يعود لطبيعته.

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وقال أوبراين لشبكة "سي بي إس" إنّ قمة مجموعة السبع، إذا انعقدت فعليا وهذا ما نعتقد أنه سيحدث، فستنعقد في نهاية يونيو"، وأضاف أن واشنطن اقتربت من ذروة التفشي وأن الولايات المتحدة ترغب في عقد الاجتماع بمشاركة فعلية إذا سمحت الأوضاع بذلك.

لكن منسقة قوة مهام الاستجابة لجائحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، الطبيبة ديبورا بيركس، قالت يوم الجمعة إن مدينة واشنطن بها أعلى نسبة حالات إيجابية في البلاد.

وقال أوبراين إنه يعتقد أن زعماء مجموعة السبع "يفضلون الاجتماع الفعلي عن الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة"، وأضاف "وجّه الرئيس الدعوة والاستجابة عظيمة حتى الآن... بخصوص الترتيبات.. سنضمن فحص الجميع. وسنضمن بيئة آمنة إذا قرر الزعماء الحضور إلى هنا. نود استضافتهم في واشنطن".

وقال مسؤول بقصر الإليزيه يوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور قمة مجموعة السبع "إذا سمح الوضع المتعلق بتفشي الجائحة".