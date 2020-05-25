27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى المغرب ترفع الحصيلة الى 7433

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7433 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية خاصة بالتحاليل المنجزة للمشتبه في إصابته بالعدوى، قد بلغ 135449 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وذكر محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، تسجيل حالة وفاة إضافية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 199.

و أضاف اليوبي، في تصريح صحفي اليوم بشأن الوضع الوبائي، أنه قد تم تأكيد 65 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى 4703 حالة.