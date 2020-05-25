ليبيا تُعلن القبض على القيادي الداعشي أبو بكر الرويضاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020 أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، القبض على القيادي السوري في داعش محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني، وهو يقاتل مع تشكيلات قوات الوفاق - بحسب ما نشرت قناة العربية الحدث في نبأ عاجل.



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