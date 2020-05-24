يوم العيد.. جريمة بشعة تودي بحياة حلاق مغربي في العاصمة الموريتانية

عاشت العاصمة الموريتانية، يوم عيد الفطر، على إيقاع جريمة بشعة، ذهب ضحيتها مواطن مغربي.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية، من بينها موقع”أخبار الساحل“، إقدام شابين من أصحاب السوابق ظهر أمس السبت، على قتل شاب مغربي في الثلاثين من عمره، وذلك في مقتطعة السبخة بالعاصمة انواكشوط.

وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية كان يحمل جهاز مجكمبيوتر محمول ومبلغا من المال، وحاول الجناة الاستيلاء على مابحوزته فدخل معهم فى عراك، حينها طعنه أحدهم بسكين طعنة أودت بحياته فى الحال.

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ونقلت ذات المصادر، تصريحات لمصادر أمنية موريتانية، تحدثت عن فرار الجناة، واستمرار البحث عليهم لتقديمهم للعدالة.

الضحية المغربي، يدعى زكريا ويعمل، فى صالون للحلاقة فى مقاطعة تفرغ زينه، أحد أرقى الأحياء وسط العاصمة الموريتانية، في الوقت الذي وثق مارك بالفيديو، مشهد جثة الشاب المغربي، وهي ممددة على الطريق، مدرجة في دمائها، قبل وصول الأمن لمسرح الجريمة.

وكانت موريتانيا، قد أعلنت أمس السبت أول أيام عيد الفطر، بخلاف باقي دول المنطقة.