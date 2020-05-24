- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي يكشف لأول مرة "مخطط إبادة" يوم "عزل البشير" والان مع التفاصيل
الأحد 24 مايو 2020
صورة أرشيفية
كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الأحد، عن مخطط تصدت له قوات الدعم السريع، لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل/ نيسان الماضي.
وقال حميدتي، في مقابلة مع قناة "سودانية 24"، إنه "بتاريخ الحادي عشر من أبريل 2019 تحركت 13 دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش".
وأضاف: "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمين إلى رماد".
وكشف دقلو عن "مخطط لـ"شيطنة" الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم وقتها". وقال: "لاحقاً سنذكر هذه التفاصيل بالأسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يكشف لأول مرة "مخطط إبادة" يوم "عزل البشير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.