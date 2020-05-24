حميدتي يكشف لأول مرة "مخطط إبادة" يوم "عزل البشير"

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الأحد، عن مخطط تصدت له قوات الدعم السريع، لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل/ نيسان الماضي.

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وقال حميدتي، في مقابلة مع قناة "سودانية 24"، إنه "بتاريخ الحادي عشر من أبريل 2019 تحركت 13 دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش".

وأضاف: "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمين إلى رماد".

وكشف دقلو عن "مخطط لـ"شيطنة" الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم وقتها". وقال: "لاحقاً سنذكر هذه التفاصيل بالأسماء".