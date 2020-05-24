العيد في حضرموت.. فرحة رغم الألم

الأحد 24 مايو 2020

صورة أرشيفية

\احتفل أهالي محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، صباح الأحد 24 مايو/أيار في منازلهم، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب حالة حظر التجول التي فرضتها السلطات المحلية، لمنع انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

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ولم يكدر حظر التجول فرحة العيد لدى أهالي حضرموت، فقد أدت أسر كثيرة صلاة الزينة في منازلها هذا العام، وسط فرحة كبيرة غير متوقعة.

ويقول مواطنون : "هذا العيد تميز بطابع خاص، أتاح لنا فرصة ذكر الله والتكبير والتحميد مع الأهل".

ويضيف آخر: "صليت بأسرتي صلاة الزينة، وكانت فرصة طيبة لنا جميعا لنتعرف عن كثب على طريقة أداء صلاة العيد، والعيد جميل جدا رغم كل الظروف".

ويضيف: "ما في عوادية ذي السنة، وممنوع الزيارات، التزموا بالحظر حفاظا علينا"، ويتابع: "ما نريد نموت بسبب من نحبهم او ننقل لهم المرض، الله يحفظكم".