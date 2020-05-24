الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحياناً.
أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، التي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، بينما الأربعاء صاف اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
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