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الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

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أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع تدريجي ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحياناً.

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، التي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، بينما الأربعاء صاف اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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