جرحى في حادث سير بين 5 سيارات على اوتوستراد الاسد

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحين الى مستشفى الزهراء اصيبا جراء تعرضهما ل​حادث سير​ وقع بين خمس سيارات على اوتوستراد الاسد - بيروت. كما عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لثمانية مواطنين اصيبوا بجروح مختلفة جراء الحادث عينه. يذكر أن العناصر توجهوا على متن دراجة الإسعاف moto ambulance إلى موقع الحادث، ليتمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الوقت المناسب بانتظار وصول سيارات الإسعاف.

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