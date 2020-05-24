نقابة المحامين: فحوصات كورونا غدا لمن تردد لقصر عدل زحلة الأربعاء والخميس

أشار أمين سر ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ سعد الدين وسيم الخطيب، إلى أنه "على اثر ثبوت إصابة أحد العناصر المولجين بحماية ​قصر العدل​ في زحلة، والذي ينتدب لحماية مكاتب قضاة منفردي الجزاء عند تواجدهم، ندعو جميع الزميلات والزملاء ممن ترددوا إلى قصر العدل في زحلة يومي الأربعاء والخميس الفائتين، إلى التوجه يوم غد الاثنين في 25 أيار الجاري إلى مستشفى الهراوي في زحلة لإجراء فحص ​كورونا​".

وأكد في بيان للمحامين والحاميات أنه أجرى "الإتصالات اللازمة مع المعنيين لتنظيم تدابير العمل في قصر العدل في زحلة، إنسجاما مع الأوضاع الراهنة والتي سيعلنها الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في ​البقاع​ القاضي أسامة لحام"، طالبا الإتصال بنقيب المحامين أو بأي عضو من أعضاء مجلس النقابة، للإستعلام بهذا الصدد".