الجيش الوطني الليبي يعلن القبض على قيادي سوري تابع لداعش بطرابلس

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي "القبض على القيادي السوري في داعش محمد الرويضاني في محاور ​طرابلس​"، مؤكدةً أن "القيادي المعتقل من تنظيم داعش انتقل إلى ليبيا برعاية ضباط أتراك".​​​​​​​

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