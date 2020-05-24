الجيش الوطني الليبي يعلن القبض على قيادي سوري تابع لداعش بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي "القبض على القيادي السوري في داعش محمد الرويضاني في محاور طرابلس"، مؤكدةً أن "القيادي المعتقل من تنظيم داعش انتقل إلى ليبيا برعاية ضباط أتراك".
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