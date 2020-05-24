الكاظمي يوجه بتشديد إجراءات حظر التجول

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات حظر التجول الشامل، بعد تسجيل ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين بإصابات كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان حكومي مقتضب، أن "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات الحظر الشامل".
من جهته، قال وزير الصحة حسن التميمي، إن"حظر التجول الشامل في البلاد سيستمر لمدة تسعة أيام".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 197 إصابة وثماني وفيات خلال يوم واحد، مبينة أن "مجموع الإصابات بلغ 4272 إصابة، والشفاء 2738، والوفيات 160".
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