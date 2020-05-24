شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تطورات فيروس «كورونا» عربياً ودولياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يواصل فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي طبقتها العديد من البلدان، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس حول العالم حاجز الـ300 ألف، في حين تخطى عدد المصابين بالوباء عتبة الـ5 ملايين.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

– وزارة الصحة الكويتية: 8 وفيات جديدة و838 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات 21302.

– وزارة الصحة المغربية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 48 مصابا.

– وزارة الصحة العمانية: تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و561 حالة شفاء ووفاة واحدة.

– روسيا تعلن تسجيل 8599 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– ألمانيا تعلن تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة الى 431 إصابة.

– الولايات المتحدة تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الوفيات 97 ألفا.

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– أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان الأحد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض.

– إيطاليا: 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 32735.

– وفيات كورونا في بريطانيا تصل إلى 36675 بتسجيل 282 وفاة جديدة.

– العراق يسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا بـ308 إصابات و5 وفيات.

– وزارة الصحة القطرية: تسجيل وفاتين و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– رئيس الوزراء الإسباني يعلن استئناف نشاطات دوري كرة القدم اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

– إندونيسيا تسجل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة.

– كما رصدت ماليزيا 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العددالإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة، فيما لم تسجل أي وفاة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

– قالت الفلبين إنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 180 حالة إصابة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ13777 بينما وصلت الوفيات إلى 863.

– وزارة الصحة في سنغافورة رصدت 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليرتفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 31068 حالة، وأوضحت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

– كوريا الجنوبية أبلغت عن 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها من منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية حيث أغلقت السلطات آلاف الملاهي الليلية والحانات وقاعات الغناء لوقف انتقال المرض، بعد فتحها لفترة وجيزة.