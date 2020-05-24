تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم في العالم

أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي. وأفادت إحصائيات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614. وتشير بيانات المنظمة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 5625 حالة جديدة ليصل إلى 337736 حالة.



ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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