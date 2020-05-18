نيبينزيا: توجيه اتهامات لنا بارتكاب جرائم حرب بسوريا من أساليب الحرب الإعلامية

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن "توجيه اتهامات إلى بلاده بارتكاب جرائم حرب في سوريا من أساليب الحرب الإعلامية التي تخاض ضد روسيا، وموسكو فندت مرارا هذه الادعاءات"، وأكدت أنها "تنبني على أساس إفادات واهية يقدمها فنانو الأنباء المفبركة، من قبيل القبعات البيضاء".
يذكر أن الآلية الدولية المستقلة المعنية بدعم إجراء تحقيقات في حق الجهات المسؤولة عن الجرائم الكبرى التي ترتكب في سوريا منذ اذار العام 2011، أنشئت في كانون الاول لعام 2016، بموجب قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت روسيا ودول أخرى عدة ضد هذا القرار"، مشيرة إلى "خروج إنشاء آليات من هذا النوع عن نطاق صلاحيات الجمعية العامة.
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