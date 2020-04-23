ثغرة أمنية عمرها 6 سنوات.. تخترق "آيفون" و"آيباد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "آبل" عن ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون" للاختراق خلال فترة تمتد إلى 6 سنوات.
وبينت شركة "زيكوبس" المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة، هذا الخلل في أجهزة "آيباد"، أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس، زوك أفراهام، إنه وجد أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية.
واعترف متحدث من "آبل" بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لـ"آبل" بأجهزة "آيفون" و"آيباد" المعروف باسم "ميل آب"، وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.
ورفضت "آبل" التعليق على بحث أفراهام الذي نشر أمس الأربعاء الذي يشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.
وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغلال ثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل آي.أو.إس منذ عام 2018. ولم يستطع تحديد هوية المخترقين كما لم تستطع "رويترز" التحقق من زعمه من مصدر مستقل.
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