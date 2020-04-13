شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يقتل 1514 اليوم بـ"أمريكا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يقتل 1514 اليوم بـأمريكا الإثنين 13 أبريل 2020 Advertisements متابعات الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل 1514 حالة وفاة؛ جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز عربية»، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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