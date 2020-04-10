كورونا يجبر صناع الويسكي الأمريكيين على إنتاج المواد المطهرة

أجبر انتشار "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة المعامل الكبيرة والصغيرة المتخصصة في إنتاج المسكرات على تحويل جزء من قدراتها الإنتاجية إلى تصنيع المعقمات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلن رؤساء الشركات المنتجة للمسكرات أن التغيير الجزئي لتخصص شركاتهم لن يخلق نقصا للويسكي والروم والفودكا في السوقينالمحلية والخارجية على حد سواء.
وما زالت الشركات الكثيرة توزع المطهرات على الزجاجات بحجم 750 ميليلترا، ما لا يعتبر أمرا مريحا من ناحية الحفاظ على سمعة الماركة التجارية واتباع السبل السابقة للتعبئة والتغليف فحسب، بل يتمتع بطلبخاص في المستشفيات والوحدات العسكرية التي تحتاج إلى زجاجات كبيرة الحجم تحفظ فيها المطهرات.
وعلاوة على ذلك فإن معامل الخمور يمكن أن تستفيد من فرصة توزيع المطهرات لدعاية منتجاتها الكلاسيكية مثل الويسكي والروم والفودكا وغيرها.
وحسب المعلومات الواردة من المجلس الأمريكي لمنتجي المشروبات المقطرة DISCUS فإن معملا صغيرا واحدا للمسكرات يمكن أن ينتج حتى 7500 لتر من معقمات الأيدي. كل أسبوع.
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