عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا بالمغرب إلى 1448 حالة.. 74 إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كرورونا في المغرب، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1448 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، إنه تم استبعاد 5791 حالة بعدما أجريت لها التحليل المخبري، ليتأكد خلوها من الفيروس.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.