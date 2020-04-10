الحكم على مستشار من “البيجيدي” بالحبس بسبب تدوينة يغضب شبيبة الحزب: حسابات سياسية

بعد الحكم على مستشار من حزب العدالة والتنمية بشهر نافذ وغرامة، بسبب تدوينة على فايسبوك، عبر شبيبة الحزب عن غضبها.

وقالت شبيبة الحزب، في الرشيدية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الجمعة، إنها تداولت في الحكم على المستشار، أمين الحسناوي بالحبس لشهر نافذ، وغرامة قدرها 6200 درهم، معبرة عن استغرابها لمسار القضية، ووضع الحسناوي رهن الاعتقال الاحتياطي، على الرغم من توفر كافة الضمانات المطلوبة لمتابعته في حالة سراح، إسوة بعدد من المتابعين في هذه الظروف الاستثنائية، التي تعيشها البلاد.

واعتبرت شبيبة الحزب أنه ماكان ليتم عزل التدوينة، التي تمت محاكمة الحسناوي بسببها، عن عشرات التدوينات، التي نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث سبق له أن حرص على دعوة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.

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وعبرت شبيبة الحزب عن رفضها لما وصفته بـ”الزج بمؤسسات الدولة في الحسابات السياسوية الضيقة”، وثقتها في تصحيح الحكم استئنافيا.

وكان وكيل الملك بابتدائية الراشيدية قد قرر، نهاية شهر مارس الماضي، إيداع أمين الحسناوي، مستشار حزب العدالة والتنمية في جماعة الراشيدية، بالسجن المحلي في المدينة نفسها، بعدما وُجهت إليه تهم “العصيان، وإثارة الفزع بواسطة منشورات، وعدم تجديد البطاقة الوطنية، بسبب تدوينة نشرها على حسابه في فايسبوك.

ونشر مستشار “البجيدي” تدوينة على حسابه في فايسبوك، قال فيها: “اليوم 27 مارس، بقات 4 أيام لخروج الشعب إلى الشوارع للبحث عن لقمة عيشه، بلا ما تبرزطوا لهؤلاء راسهم بالحجر الصحي وبقا في دارك”.