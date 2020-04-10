السويد توقف استخدام عقار الكلوروكين على مرضى كورونا بعد ورود تقارير عن تسببه بآثار جانبية خطيرة

أوقفت مستشفيات السويد استخدام عقار الكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا على مرضى فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير عن تسببه بآثار جانبية خطيرة من بينها تشنجات، وفقدان الرؤية المحيطية، والصداع النصفي في غضون أيام من تناول العقار.

كما تسبب عقار الكلوروكين أيضا لأحد المرضى من المتعاطين للعلاج بحدوث نبضات غير منتظمة لعضلة القلب إما بسرعة كبيرة أو بطيئة، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية قاتلة.

ويقول أحد المرضى السويديين بفيروس كورونا إنه خضع للعلاج بعقار الكلوروكين وكان يتناول قرصين في اليوم بعد تشخيصه بالمرض في 23 مارس، مشيرا إلى أنه بدأ يعاني تشنجات وفقدان في الرؤية المحيطية مصحوبا بصداع خلال أيام من تناوله الدواء.

وأدرج عقار الكلوروكين - الذي تم وصفه لمرضى الملاريا منذ أربعينيات القرن الماضي - كعلاج محتمل لـ مرض كوفيد 19 بعد أن أظهرت دراسات في الصين جدوى العلاج مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.

لكن لم يعد الأطباء في إقليم فاسترا غوتالاند، غربي العاصمة ستوكهولم يصفون الدواء لمرضى كوفيد 19، والذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "الدواء المعجزة".

يقول كبير الأطباء في مستشفى جامعة ساهلجرينسكا، ماغنوس غيسلين، إن المستشفى أوقف وصف عقار الكلوروكين لمرضى كوفيد 19 قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن تقارير وردت عن آثار جانبية أكثر خطورة مما كان الأطباء يعتقدون في البداية.

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وأضاف: "لا يمكننا استبعاد الآثار الجانبية الخطيرة لعقار الكلوروكين، خاصة على عضلة القلب، وهو عقار شديد التأثير، بالإضافة إلى ذلك، ليس لدينا دليل قوي على أن الكلوروكين له تأثير على فيروس كورونا.

ويقول البروفيسور أنتوني غوردون - رئيس قسم التخدير والعناية الحرجة في إمبريال كوليدج لندن - إنه لا يوجد حتى الآن "دليل قوي" على أن الدواء يمكن أن يعالج فيروس كورونا.

وأضاف: "الكلوروكين لديه إمكانيات قوية. لكن لم نحصل على الأدلة الدامغة حتى الآن على قدرته العلاجية لشفاء مرضى فيروس كورونا".

ولفت الدكتور غوردون إلى أنه يتوجب قبل وصف الدواء هو إخضاعه للتجارب السريرية حتى نفهم تمام كيفية عمله وآثاره الجانبية.

وتم منح الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة والصين ترخيصًا لتجربة الدواء على مرضى الفيروس، لكن بريطانيا منعت الأطباء من وصف الدواء حتى الانتهاء من التجارب السريرية، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامته وفعاليته.