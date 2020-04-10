في ظل الظرفية الصعبة في المغرب..”التعاون الوطني”: انطلاق عملية تحويل الدعم المالي للجمعيات

أنهت مؤسسة التعاون الوطني إلى علم كافة الجمعيات، التي تربطها شراكة مع المؤسسة، أن عملية تحويل الدعم المالي، في ظل الظرفية الاستثنائية، التي يعيشها المغرب، قد انطلقت منذ 3 مارس الماضي.

وأوضحت مؤسسة التعاون الوطني، في بيان لها، توصل “اليوم24″، أن الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي لاتزال تقدم خدماتها، فقد توصلت جميع الجمعيات المدبرة لها بالمنحة برسم عام 2019.

وبالنسبة إلى باقي المؤسسات، حسب مؤسسة التعاون، فإن الجمعيات بدأت تتوصل بالدعم، وستستمر العملية وفق المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وبخصوص الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفي إطار خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، قالت مؤسسة التعاون الوطني، إن جميع الجمعيات، التي تقدمت بطلبها لأول مرة برسم عام 2019، استفادت من الدعم، لا سيما تلك التي سوت وضعيتها برسم عام 2018 بالمنحة في شطر واحد؛ أو التي سوت وضعيتها برسم شطر معين من الشطر، الذي يليه.

وأفادت مؤسسة التعاون الوطني أنه بالنسبة إلى باقي الجمعيات، فإن عملية تحويل المنح مستمرة، حسب درجة استكمال الملفات.

