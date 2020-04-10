الخارجية: سيتم اعادة العراقيين العالقين في السعودية باسرع وقت

اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، انه سيتم اعادة العراقيين العالقين في السعودية باسرع وقت.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سفارة جمهورية العراق لدى الرياض وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية توفر باصات لنقل العراقيين العالقين في الرياض وحفر الباطن الى مكة".
واضاف ان "ذلك جاء تمهيداً لإعادتهم الى العراق في اسرع وقت".
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