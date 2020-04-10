الصحة العالمية: تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة "مؤشرات جيدة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي.

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وأكدت، اليوم الجمعة، 10/نيسان/2020، أن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة "مؤشرات جيدة".

وأضافت أن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً كبيرا في الإصابات بفيروس #كورونا.

يشار إلى أن عدد وفيات كورنا تجاوزت التسعين ألفا وفق آخر الإحصائيات.