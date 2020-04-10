الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين والتقدم في محاور شرق مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الليبي عن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين في محاور شرق مصراتة، بعد تقدم لقواته باتجاه الغرب من منطقة الوشكة، بحسب ما أفاد به مصدر من الجيش الليبي.

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وأشار الضابط جبريل بن سليمان، إلى أن الغارات الجوية، التي قامت بها طائرات الجيش الليبي صباح اليوم الجمعة مهدت لوصول قوات الجيش للمناطق من بوقرين إلى الكراريم مرورا بالقداحية والبغلة وزمزم وحتى السدادة.

وأضاف أن قوات مصراتة حاولت عرقلة تقدم القوات التابعة للجيش الليبي بطائرتين مسيرتين تركيتين أقلعتا من مصراتة غير أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت الأولى في محيط منطقة الكراريم والأخرى بالقرب من منطقة بوقرين

وأوضح بن سليمان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن قصف الطيران التابع للجيش الليبي شمل منطقة من أبوقرين وحتى كوبرى السدادة على تخوم مصراتة.

وبين أن محاور طرابلس شهدت تقدما ومعارك عنيفة تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات المدعومة بالمرتزقة في محاور عين زارة ووادي الربيع وكذلك تجدد الاشتباك في مشروع الهضبة.