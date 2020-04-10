إعفاء عبيابة يتسبب في عقاب غريب لموظف في الشبيبة والرياضة

ساعات بعد إعفاء لحسن عبيابة من وزارة الشباب والرياضة والثقافة والاتصال، تعرض عثمان مخون، الكاتب العام السابق للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، مساء أمس الخميس لانتقام غريب، بقطع خدمة الماء والكهرباء عن بيته الوظيفي في مركب المعمورة ضواحي سلا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تقنيا يعمل في مركب المعمورة، أقدم على قطع خدمة الماء والكهرباء عن بيت الكاتب العام السابق دون إنذار سابق، تنفيذا لتعليمات المدير بالنيابة، طارق أتلاتي، الذي سبق أن عينه عبيابة مديرا بالنيابة على المعهد، رافضا إعلان طلب ترشيح لشغل المنصب، على الرغم من أنه قادم من التعليم العالي، ولا علاقة له بالشبيبة والرياضة.

وأفادت المصادر ذاتها أن أتلاتي غضب لإعفاء صديقه الوزير، فانتقم من الكاتب العام السابق لاعتقاده أنه أدى دورا في التشكي لرئيس الحكومة من ممارسات أتلاتي، ومن ورائه الوزير، على الرغم من أن أخطاء عبيابة تتجاوز بكثير مجرد تشكي موظف بسيط.

وخلف قطع الماء والكهرباء عن بيت طارق أتلاتي استياء كبيرا لدى أطر الشبيبة والرياضة، ولدى أسرته، التي تعمل أحد بناتها طبيبة متدربة في المستشفى، فيما يستعد أحد الأبناء لامتحانات الباكلوريا.

وعلم “اليوم 24” أن الوزير الجديد عثمان فردوس، علم بهذه الممارسات، فتدخل لوضع حد لها، واتصل بموظف الشبيبة والرياضة لطمأنته.