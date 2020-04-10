شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين العرب" يدعو القوى والطوائف المتصارعة فى العالم لوقف النزاع المسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ناصر الكريوين ، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن تأييده الكامل للتحالف العربي بوقف إطلاق النار في اليمن استجابة لدعوات إنهاء هذا النزاع ومنها طلب الأمم المتحدة للحد من فرص انتشار وباء كورونا، وذلك في النداء الذي أصدرته المنظمات العربية والدولية ، داعياً فيه إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم ووضع حد لمرض الحرب وليحاربوا الفيروس الذي عصف بالعالم.

وأضاف ناصر الكريوين ، في بيان له، أن هذا القرار طبق من منتصف ليل الخميس، وبحسب ما أكدت مصادر في التحالف أن القرار جاء حرصا على حياة المواطنين في اليمن، التي لم تسجل حتى الأن أية إصابات كورونا".

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وأعلن اتحاد المحامين العرب عن تضامنه الكامل مع هذا النداء العربي و العالمي، وأنه يضع كل إمكاناته وامكانات المحامين العرب للعمل على تلبية وتنفيذ هذا النداء، داعيا قادة الدول العربية وكافة القوى والطوائف المتصارعة إلى وقف أي صور من صور النزاع المسلح والعمل معاً من أجل توفير الحماية للمواطنين والمعاونة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسهيل عمل الطواقم الطبية والصحية.

وأشار ناصر الكريوين ، الى أن من يدفع الثمن لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفاً، النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهمشون والمشردون، وأن نسـتلهم روح التعـاون في مقــاومـة الــوبـاء الــذي يجــتــاح العـــالـــم وإنقـــاذ البـشـــريــة فــي وقـــف أعـــمال الاقـتـتـــال وانتهـــاك حقــوق الإنســـان ووقـــف الـتـدخــلات الخـارجية والسعي إلى الحلول السلمية والشراكة ما بين الجميع لإرساء التعامل العادل مــا بـيـن كـــل الأطـــراف بعــيـداً عـن الكـيـل بمـكـيالين في القضايا.