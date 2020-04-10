شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من "سبوبة" مشروع البحث: الوزارة وفرت كل الإمكانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب طارق متولى، أولياء الأمور من استغلال البعض فى إعداد مشروع البحث الذى أقرته الوزارة كبديل للامتحان التقليدى، والاستعانة بالسنتر أو المراكز التعليمية الخارجية، مؤكدا أن هناك من يعتبر هذا الأمر "سبوبة" حيث يتم إعداد البحث مقابل مادى كبير من أولياء الأمور، فى الوقت الذى ذللت فيه الوزارة هذا الأمر بالتفصيل، ولم تترك خطوة إلا وأجابت عليها فيما يخص موضوع البحث.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع كل أزمة يوجد بعض الفئات التى تستغل الأوضاع وتقوم بطلب مقابل للحصول على بعض الخدمات التى تقدمها، لافتا إلى أنه منذ اللحظة الأولى عن إعداد مشروع البحث بدلا للامتحانات ذهبت بعض السناتر والمراكز التعليمية بالترويج لنفسها عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن إعداد مشروع البحث مقابل مبالغ مالية عن كل مادة وفي النهاية يجد ولى الأمر نفسه مجبر على دفع مبلغ مالى لكل طالب لا يقل عن ألف جنيه.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوزارة أقرت هذا النظام من باب أن يتم استذكار ما تم تدريسه حتى منتصف شهر مارس، وأن البحث لن يتم تقييم الطالب بالدرجات ولكن سيكون مقبول وغير مقبول، وهذا يعنى أن الطالب أو ولى الأمر يقوم بإعداد البحث، ومن باب أولى أن يساعد ولى الأمر ابنه على إعداد البحث بنفسه كخطوة لزيادة التحصيل والمعرفة وعدم الانصياع لأصحاب السبوبة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حذرت أولياء الأمور من الاستعانة بالسنتر أو المراكز التعليمية الخارجية فى إعداد مشروع البحث الذى أقرته الوزارة كبديل للامتحان التقليدى، وأن عدم لجوء بعض أولياء الأمور لمعلمى الدروس الخصوصية وأصحاب المراكز التعليمية "السنتر أو سيبر نت" للحصول على بحث جاهز أو يتم إعداده من جانب أصحاب هذه المراكز، موضحة أن الوزارة وفرت مصادر تعلم مختلفة منها بنك المعرفة ومنصة التعلم الإلكترونية من أجل دخول الطلاب والاستفادة منها فى إعداد البحث، وبالتالى ليس من المنطق أن يذهب ولى الأمر إلى السنتر.